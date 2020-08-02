Археологи нашли сосуд, которому больше 5 тыс. лет – он хранит древнюю тайну

В России, во время раскопок на территории будущего Дальнего Западного обхода Краснодара трассы М-4 “Дон”, археологи нашли уникальный сосуд времен позднего каменного века, возраст которого более 5 тысяч лет.

Об этом сообщают “Кубанские новости”.

Археологи ведут раскопки большого шестиметрового кургана, который является частью Новотитаровской группы курганов в Динском районе. Там уже обнаружены захоронения и несколько предметов, которые традиционно использовались древними людьми при погребениях, в том числе, бронзовые бусины и метательные наконечники. Эти предметы относятся к раннему железному веку сарматской культуры.

По предположениям ученых, центральным местом большого кургана может быть захоронение статусного человека, например, вождя.

При раскопках специалисты используют передовые технологии разведочной неинвазивной (без проведения раскопок) геофизики, которые только начинают применяться в подобных археологических изысканиях.

На месте будущего строительства трассы были обнаружены парные погребения эпохи поздней бронзы, то есть конца III тысячелетия до н.э.

Специалисты считают, что в кургане был погребен вождь племени или знатный человек. По традиции воина высокого ранга в эпоху поздней бронзы в потусторонний мир сопровождали слуги либо представители его рода.

Ранее археологи обнаружили здесь останки воина эпохи раннего железного века.

Специалисты установили, что это был взрослый мужчина лет 40. Скорее всего, воин занимал высокое положение в общине. На это указывают предметы, которые сопровождают погребение – железные наконечники стрел и метательных копий, фрагменты колчана.

Как сообщал “источник”, специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок на территории, окружающий древний собор в коммуне Ди, обнаружили римский предмет роскоши – “машину для варки”.