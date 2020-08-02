Выдра запрыгнула в лодку к парню и решила там “осесть” – это видео стало вирусным

Парень по имени Джон из Аляски заметил выдру, которая пыталась оторваться от преследовавшей ее касатки. Молодой человек решил заснять происходящее на видео, даже не подозревая, что случится дальше. Бедная выдра уже выбилась из сил и, скорее всего, стала бы добычей крупного млекопитающего, если бы ей не пришла в голову идея запрыгнуть на лодку Джона.

Об этом сообщает “Ридус”.

Молодой человек с радостью предоставил безопасное место для выдры. Она несколько раз спрыгивала с лодки, но касатка была неподалеку, поэтому животному приходилось возвращаться к Джону. В конце концов парень отвез ее на безопасное расстояние, и выдра смогла благополучно вернуться в воду.

Ролик стал вирусным в сети, набрав миллионы просмотров и тысячи комментариев.

“Мужик, нет времени объяснять, гони!”, “Он бы точно не смеялся, если бы его начала таранить касатка”, “Жить захочешь и не так раскорячишься”, “Хорошо, что все хорошо закончилось”, “Как она смачно грохнулась в конце”, – пишут в сети.

Как сообщал “источник”, в сети показали смешное видео об отношениях между лошадью и домашней собакой – ежедневно в полдень пес несет для своего друга-коня вкусности.