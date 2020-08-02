Авто Поплавского оказалось в центре инцидента в Киеве

В воскресенье, 2 августа, в Киеве сотрудники полиции выписали постановление ректору Киевского национального университета культуры и искусств Михаилу Поплавскому.

Об этом сообщает “Киев Оперативный” в Telegram.

“Господин Михаил Поплавский побежал за крапивой на Бессарабский рынок, а машину свою оставил просто в левой полосе для движения“, – подписали видео в сообществе.

На место сразу вызвали правоохранителей, Поплавскому выписали штраф из-за нарушения ПДД.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве смело наказали “героя парковки”, который бросил свой автомобиль в неположенном месте.

Напомним, что в сети появилось видео с наглой “героиней парковки”, девушка припарковалась прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева в ЖК “Комфорт таун”.