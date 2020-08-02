Котенок пытался укусить хозяйку, но она “зашипела” – его реакция взорвала сеть

В сети появилось забавное видео с кошкой, которая хотела укусить свою хозяйку, но не ожидала такой реакции.

Об этом сообщает Sunny Skyz.

На коротком видео показана кошка, которая схватила зубами палец хозяйки и готова укусить, но та не растерялась и неожиданно зашипела. Кошка испугалась и резко отстранилась от женщины.

“Ничего себе, не надо так ругаться. Я где-то читала, что их мамы шипят на них, когда они кусают слишком сильно, и я хотела попробовать. Я не знаю, что я сказала, но я думаю, что случайно обидела ее”, – говорит хозяйка.

Как рассказывал “источник”, пес, которого отругали хозяева за шалости, стал звездой – видео с его раскаянием собрало множество просмотров.

Напомним, что в сети показали забавное видео, как пес пытается развеселить кота, “впавшего в депрессию”.