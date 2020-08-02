В Киеве водитель “оригинально” спрятал номера авто – сеть взорвалась от смеха

В Киеве заметили автомобиль, водитель которого решил оригинально спрятать номера от систем автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает “Зупини Лося”.

Владелец авто наклеил на номера изоленту в форме крестика.

“А сделай красным, мог бы под представителя Красного Креста косить! Интересно, что он будет патрульным говорить? “Я ехал, ветер носил черную изоленту, порывы ветра склеили два куска крестом – и был такой сильный ураган, что залепил мой номерной знак. И теперь я езжу, потому что ни одно моющее средство это не берет”. Примерно так, как считаете?” – говорится в подписи к фото.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали интересную махинацию владельца автомобиля Skoda, который решил обмануть камеры видеофиксации нарушений ПДД на дорогах и заклеил одну из букв на госномере автомобиля.