Адель показала свое лицо без макияжа и потрясла всех – на этом фото ее не узнать

Известная певица взбудоражила пользователей сети, она опубликовала фото без макияжа на котором совсем не похожа на себя прежнюю.

Об этом сообщает “The Mirror”.

Она позирует на фото в спортивном виде, с длинными вьющимися светлыми волосами и без остатка макияжа на лице.

За последнее время певица сильно похудела, что по словам инсайдеров прибавило ей уверености в себе.

В октябре 2019 года Адель поделилась великолепной фотографией на вечеринке по случаю дня рождения Дрейка и намекнула на то, как она изменила свой образ жизни.

Она написала в подписи: “Раньше я плакала, а теперь потею”.

Когда потеря веса Адель впервые попала в заголовки газет, источники сообщили, что певица начала заниматься спортом три раза в неделю, и в прошлом ей никогда не нравилось заниматься спортом.

В январе этого года сообщалось, что Адель начала соблюдать строгую диету.

Бывший личный тренер Адель Пит Герасимо объяснил, что сила позитивного мышления оказалась ключевой подсказкой, которая помогла Адель сосредоточиться на своих тренировках.

Лондонский эксперт по фитнесу работал с Адель с 2012 по 2016 год и говорит, что гордится постоянным прогрессом своего звездного клиента.

“Когда у нас были плохие дни, я бы изменил тренировки так, чтобы это облегчило ей тренировку, отвлекло ее внимание от того, что ее беспокоило”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, ранее похудение Адель вызвало в сети настоящий фурор: известная пышными формами певица похудела более чем на 20 кг.