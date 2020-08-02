Девушка с аномально узкой талией поразила сеть – в это трудно поверить, но есть фото

У 23-летней девушки из Мьянмы окружность талии составляет всего 13,7 дюйма (неполных 35 см). Она утверждает, что это – исключительно результат ее “нормального и здорового” образа жизни.

Об этом рассказывает Мirror.

Су Наинг, благодаря своей особенности стала сенсацией в соцсетях. Однако нашлось много и таких, кто обвинили ее как в использовании фоторедактора так и в специальных мерах по уменьшению своей талии.

“Я нахожусь в здоровом состоянии и придерживаюсь здоровой диеты, так что мне не о чем беспокоиться. Я не думаю, что что-то не так с моим внешним видом. Мне нравится фотографироваться и демонстрировать мою внешность. Комплименты очень льстят. Люди признают, что это красиво“, – ответила всем Су.

При этом официальной информации о параметрах девушки-осы нет. Она даже стала кандидатом в Книгу рекордов Гиннеса за самую маленькую талию, но титул остался у предыдущей рекордсменки. В 1939 году ею стала британка Этель Грейнджер, чья талия достигла всего 13 дюймов.

Как сообщал “источник”, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк устала от бесконечных расспросов о своем росте и решила на всю страну рассекретить свои параметры. Ее талия – 68 см.