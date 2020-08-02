Валерий Цепкало приехал в Киев из Москвы: кто он и что происходит

Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало приехал из Москвы в Киев.

Как пишет “Интерфакс”, об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

“Валерий Цепкало уже находится в Киеве“, – сказал он.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, якобы из-за недостаточного количества достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тысяч подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тысяч подписей. Однако ЦИК признал достоверными менее 80 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.

24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси, она помогает избирательному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Цепкало заявлял, что, помимо Москвы, он намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Беларуси в Украине, в ЕС и США.

Как сообщал “источник”, на днях супруга Валерия Цепкало Вероника, сообщила о похищении своей сестры.