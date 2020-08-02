Волк, лев и медведь устроили общую “игру” – от этого видео нельзя оторвать глаз

В заповеднике Флориды, США, волк, лев и медведь устроили веселые совместные игры.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Животные резвились около бассейна. Сначала медведь плавал, а волк и лев играли рядом, а потом и медведь вышел из воды и присоединился к ним. Животные стали в шутку бороться и догонять друг друга.

При чем волк и лев не хотели лезть в воду, а хитрый медведь, ударив одного из них лапой начал убегать, а когда понял, что его сейчас догонят, снова прыгнул в воду. Так он делал несколько раз.

Как сообщал “источник”, в Южной Африке из зоопарка сбежал леопард. Животное успело погулять по улицам, напугав прохожих. К счастью, история закончилась хорошо – животное вернулось домой, не нанеся вреда ни местным жителям, ни себе.