В Украину идет антициклон – погода готовит много “сюрпризов”

После значительного похолодания, которое пришло в Украину на выходные, в понедельник синоптическая ситуация улучшится из-за влияния антициклона по имени Claws – он организует красивую сухую и преимущественно солнечную погоду.

Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в понедельник местами будут наблюдаться очаги влажности, однако значительных осадков не предвидится.

Температура воздуха днем будет колебаться в комфортных пределах, + 22 + 28 градусов.

“В Киеве завтра – замечательный синоптический день. Без осадков и + 24 + 26 градусов. Со вторника лето одумается, вернется с осенних гулянок, и температура воздуха начнет ощутимо бежать вверх“, – отмечает Диденко.

Согласно прогнозу синоптика, с 4 августа и до конца недели в большинстве областей ожидается + 26 + 31 градус, только 5 августа несколько похолодает в западной части Украины.

Как сообщал “источник”, по расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, август в этом году в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков.