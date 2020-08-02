Леопард сбежал из зоопарка и устроил прогулку по городу – люди были потрясены

В Южной Африке из зоопарка сбежал леопард. Животное успело погулять по улицам, напугав прохожих.

Соответствующее видео опубликовано UPI.

Как рассказали в зоопарке, леопард сбежал через отверстие в заборе, которое, вероятнее всего, было проделано браконьерами.

Жители в Клипгате, к северу от Претории, сняли видео о леопарде, бродящем по дорогам и дворам в общине.

Полиция нашла леопарда, спрятавшегося под автомобилем. На место вызвали ветеринара, который при помощи дротика с транквилизатором усыпил его на время транспортировки обратно в зоопарк.

История закончилась хорошо – животное вернулось домой, не нанеся вреда ни местным жителям, ни себе.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали встречу леопарда с кошкой.