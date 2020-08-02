Леопард сбежал из зоопарка и устроил прогулку по городу – люди были потрясены

В Южной Африке из зоопарка сбежал леопард. Животное успело погулять по улицам, напугав прохожих.
Соответствующее видео опубликовано UPI.
Как рассказали в зоопарке, леопард сбежал через отверстие в заборе, которое, вероятнее всего, было проделано браконьерами.
Жители в Клипгате, к северу от Претории, сняли видео о леопарде, бродящем по дорогам и дворам в общине.
Полиция нашла леопарда, спрятавшегося под автомобилем. На место вызвали ветеринара, который при помощи дротика с транквилизатором усыпил его на время транспортировки обратно в зоопарк.
История закончилась хорошо – животное вернулось домой, не нанеся вреда ни местным жителям, ни себе.
Как сообщал “источник”, ранее в сети показали встречу леопарда с кошкой.