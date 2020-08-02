В Украине более 1100 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро, 2 августа, в Украине обнаружены еще 1112 новых случаев коронавируса, в течение последних дней количество выявления COVID-19 ежедневно превышает 1000 случаев.

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Всего в Украине выявлено 72 168 случаев инфицирования коронавирусом.

Жертвами COVID-19 в Украине стали 1725 человек, преодолели болезнь 39 543 украинца.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили во Львовской области (+112), г. Киев (+110), в Ровенской области (+84), Черновицкой области (+97), Закарпатской области (+57).

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 1 августа в Украине коронавирусом заболели еще 1 172 человека, что стало рекордом за последние дни.

Добавим, что по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировали 1090 новых случаев коронавируса, а 20 человек умерли за сутки.