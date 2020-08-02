В Украине три области бьют “рекорды” по смертности от коронавируса

По состоянию на утро воскресенья, 2 августа, в Украине зарегистрировано 72 168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки добавилось 1112 случаев. Больше всего активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

COVID-19 был подтверждено у 5072 детей и 8755 медиков, из них 6426 медработников выздоровели.

На стационарном лечении находится 4625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 18 307 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 534 пациентов.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке.

Как сообщал “источник”, инфекционист Евгения Менжулина заявила, что летом коронавирус стал менее агрессивным, чем был весной, а также прокомментировала введенные карантинные ограничения и их эффективность.