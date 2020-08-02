“Проснулась от боли”: Анастасия Луговая показала, как выглядит после нападения в поезде

Анастасия Луговая, которую в поезде “Мариуполь-Киев” избил и пытался изнасиловать мужчина, рассказала, как чувствует себя через день после нападения и показала фото избитого лица.

Об этом она написала в Instagram.

“Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла “мугыкать” и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука. В периоды паники, меня интересует вопрос “за что?” и становиться жалко себя“, – поделилась ощущениями девушка.

Однако, по ее словам, она не из жалости предала огласке этот ужасный инцидент.

“Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!“, – заявила Луговая.

Как сообщал источник, ранее Луговая рассказала, что проводники поезда намеренно не вызвали полицию и предлагали ей деньги, чтобы она не обращалась в правоохранительные органы.

Однако агрессивного мужчину задержали и суд избрал ему меру пресечения. Виталия Рудзько на два месяца отправили за решетку без права выхода под залог.