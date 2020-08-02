Молния взорвала дом, где жила семья с маленьким ребенком – увиденное потрясло спасателей

Британской семье с двухлетним ребенком удалось остаться в живых после того, как в их дом попала молния. Мама малыша забрала его из дома буквально за несколько часов до трагедии в доме отца ребенка, причем комната малыша сгорела первой.

Об этом сообщает The Sun.

30-летняя Клэр, которая работает ведущей на радио, в тот день за два часа до страшного инцидента забрала своего 2-летнего сына Майлза из дома его отца в Хексби, Северный Йоркшир.

Той ночью после удара молнии комната малыша сгорела первой, а, как правило, в момент, когда произошел удар и начался пожар, он уже лежит в постели – у ребенка не было шансов выжить.

Копы, которые также были на месте происшествия, сказали, что во время пожара никто не пострадал и всех благополучно эвакуировали с места возгорания. Однако из-за молнии, которая сделала полуметровое отверствие в крыше и разбила окно, дом разрушен.

Один из свидетелей инцидента Джо Холдсворт рассказал, что примерно за десять минут до удара он был на заднем дворе дома и видел собственными глазами эту мощную вспышку.

Пожар тушили пять экипажей местных пожарных частей.

Как сообщал “источник”, в небе над Бразилией ученым удалось зафиксировать крайне редкую молнию, которая растянулась почти на 710 километров.

Напомним, что в NASA поделились фотографией редкой “красной спрайтовской” молнии над Францией.