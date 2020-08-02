Какие страны могут первыми получить вакцину от коронавируса – прогноз Bloomberg

Богатые страны уже заказали более миллиарда доз коронавирусных вакцин, что вызывает опасения, что остальной мир будет стоять за ними в очереди.

Об этом пишет Bloomberg.

Среди последних подобных сделок – заказы США и Великобритании на поставки от Sanofi и партнера GlaxoSmithKline Plc, а также еще один договор между Японией и Pfizer Inc. Европейский союз также проявлял рвение в получении вакцин задолго до того, как станет известно будут ли они вообще работать.

Хотя международные группы и ряд стран обещают сделать вакцины доступными для всех, спрос на них в мире, где проживает около 7,8 миллиарда человек, будет невероятным.

Опасность того, что более богатые страны будут монополизировать поставки, как это было в 2009 году в период пандемии свиного гриппа, вызывает обеспокоенность среди бедных стран.

По данным лондонской аналитической компании Airfinity, США, Великобритания, Европейский союз и Япония на сегодняшний день получили около 1,3 миллиарда доз потенциальных прививок против Covid. Получение дополнительных поставок и осуществление незавершенных сделок добавят этой сумме более 1,5 миллиарда доз.

“Даже если у вас очень оптимистичная оценка научного прогресса, вакцин для всего мира все еще недостаточно“, – говорит Расмус Бех Хансен, генеральный директор Airfinity.

Также, по его словам, важно учитывать, что большинство вакцин будут предполагать введение двух доз.

Лидеры среди разработчиков вакцин против коронавируса, такие как Оксфордский университет и партнер AstraZeneca Plc, уже находятся на заключительном этапе исследований, что вселяет надежду на то, что оружие для борьбы с Covid скоро будет доступно.

Однако им необходимо будет доказать, что их препараты эффективны, получить одобрение и увеличить производство. По прогнозам Airfinity, мировые поставки могут не достичь 1 миллиарда доз до первого квартала 2022 года.

Ранее “источник” разбирался, сумеет ли Украина получить вакцину одной из первых, как это будет и есть ли основания надеяться на собственные разработки и отечественных ученых.