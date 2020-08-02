Собака поделилась своей едой с лошадью – видео умилило сеть

Если путь к чьему-то сердцу проходит через их желудок, то этот конь безмерно влюблен в своего друга – собаку. Ведь тот каждый день приносит предмету своей страсти какие-то вкусности.

Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook Tina LeVoir-Jones.

Во время посещения фермы своей подруги Тина Левар-Джонс сняла смешное видео об отношениях между лошадью и домашним собакой.

Каждый день, когда наступает время перекусить, пес охотно несет своему другу коню на поляну что-то вкусненькое. Как видно на видео, собака радостно перебегает дорогу, чтобы занести лошади морковку.

Как сообщал “источник”, пес, которого обругали хозяева за шалости, стал звездой – видео с его раскаянием собрало множество просмотров.