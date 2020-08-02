Полнолуние 3 августа: что нельзя делать и как правильно загадать желание

В понедельник, 3 августа, в 18 часов 59 минут по киевскому времени, наступит полнолуние.

Как рассказывает “Сегодня”, полная луна в августе получила название Осетровое или Зерновое полнолуние, потому что оно приходится как раз на период уборки урожая и удачной рыбалки.

Августовское полнолуние пройдет под знаком Водолея. В этот период люди стремятся к внутренней свободе и раскрепощенности. На первый план выходят эмоции, которые проявляются более открыто. В такие периоды люди не терпят ни малейшего давления на себя.

В то же время, переход с 14-х на 15-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 3 августа, будет полон искушения и соблазнов, потому что людям будет трудно контролировать свои желания и слабости.

Как себя вести во время полнолуния 3 августа

В полнолуние под знаком Водолея главной ценностью для людей становится внутренняя независимость. Не удивляйтесь, если возникает желание побаловать себя или близких людей – сделать сюрприз или купить подарок. Не стоит этому противиться, пойдите на поводу у своих причуд.

В период влияния Водолея удачными будут различные эксперименты и новаторства. А потому можно браться за реализацию интересных идей и рискованных проектов.

Риск в это время часто бывает оправдан. Многие бывают удачливы в азартных играх и лотереях.

Не желательно в это время замыкаться в себе и сидеть дома. Вместо этого стоит больше общаться и чаще бывать на людях.

Что нельзя делать во время полнолуния 3 августа

Вместе с тем, нужно внимательно следить за тем, чтобы не оказаться во власти анархии. Не стоит за счет эпатажа и навязывания своих интересов самоутверждаться за чужой счет.

Также, в порыве поиска новых ощущений не потеряйте голову, чтобы потом не пришлось жалеть о содеянном.

Кроме того важно помнить, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизнь, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.

Не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки. Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

Как загадать желание в полнолуние 3 августа

Как пишет “Московский комсомолец”, нужно постараться 3 августа весь световой день думать о своей мечте. А в 22 часа взять стакан с водой и поставить его на подоконник. Когда наступит полночь, нужно шепотом произнести свое желание на воду, а утром выпить ее.

Еще один ритуал на исполнение заветной мечты проводят поздним вечером, когда на небе можно будет увидеть Луну. Это ключевое условие обряда. При этом вы должны смотреть на ночное светило через окно. Для ритуала понадобится свеча из вощины зеленого или желтого цвета.

На листе бумаги нужно записать свою мечту в настоящем времени, без “не” и каких-либо отрицаний. Желание нужно прописывать с учетом всех деталей, при этом погружаясь в ощущения от своей мечты. После этого следует посмотреть на ночное светило и произнести: “Дорогая Луна, мое желание исполни, своей силой наполни”. Затем нужно сжечь листок на свече. Пепел при возможности нужно развеять на улице либо смыть в раковину.

Как сообщал “источник”, ежегодный метеорный поток Персеиды в этом году начался 17 июля. Своего пика самый красивый звездопад года достигнет в ночь на 13 августа – ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе.