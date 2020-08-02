7 звезд из 90-х, которых спустя годы не узнать

Годы никого не щадят, даже легендарных голливудских звезд. В этом материале мы решили показать вам, как изменились культовые актеры фильмов 90-х годов, известные на весь мир.

Красавчику Джонни Деппу возраст явно к лицу. С годами он стал только еще более харизматичным и ярким. Во всяком случае, именно так говорят многочисленные поклонницы актера.

Хью Грант, судя по всему, нашел рецепт вечной молодости. За годы он практически не изменился. Интересно, ему помог ботокс или все-таки волшебное зелье?

А вот еще один Хью, но в этот раз по фамилии Джекман, изменился очень сильно. И, как и в случае с Джонни Деппом, возраст явно пошел актеру на пользу.

Антонио Бандерас явно не смущается того, что стал выглядеть на свой возраст. Он не скрывает свою седину, даже наоборот, он сделал ее стильной фишкой.

Том Круз с годами превратился из типичного университетского симпатяги в настоящего эффектного мачо.

Любимец всех девчонок-подростков 90-х годов Леонардо Ди Каприо изменился кардинально. Из сладкого блондина, в которого влюблялись юные девушки, он превратился во взрослого мужчину с неожиданно грубой и мужественной внешностью.

Актер Джуд Лоу с возрастом поменялся не слишком сильно, если, разумеется, не учитывать его шевелюру. С годами актер начал лысеть. И пока явно не готов смириться с этой проблемой и сделать совсем короткую стрижку или обратиться к специалистам по восстановлению волос. А может быть этот нюанс его просто не беспокоит.