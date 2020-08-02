“Нужно вернуться к демократии”: Европой прокатилась волна протестов против карантинных ограничений

В субботу, 1 августа, в городах Европы тысячи людей вышли на акции протеста против коронавирусных ограничений в стране. Демонстранты заявили, что ограничительные меры, в том числе ношение масок, нарушили их права и свободы. В Берлине полиция разогнала протест, заявив, что организаторы не соблюдают правила собраний в условиях пандемии коронавируса, а в Гааге акция прошла спокойно.

Об этом сообщает ВВС.

Акция протеста в Берлине



Пандемия затронула Германию в меньшей степени, чем другие европейские страны, но число случаев растет. Однако в стране немало противников карантина и ограничений. В субботней акции протеста в Берлине приняли участие около 20 тысяч человек. Организаторы объявили его “днем свободы” от месяцев ограничений на коронавирус.

Демонстранты подняли плакаты с лозунгами “Коронавирус, ложная тревога” и “Нам приходится носить намордник”.

Журналист ВВС Дэмиен МакГиннесс отметил, что некоторые участники акции были крайне правыми, а некоторые, вероятно, являлись сторонниками теоретиками заговора, которые не верят, что Covid-19 существует. Были также и обычные люди, которые просто протестовали против подхода правительства к пандемии.

Несмотря на то, что настроение на демонстрации было мирным, никто не одевал защитную маску или соблюдал необходимые социальные дистанции.

“Наше требование – вернуться к демократии. Прочь с этими законами, которые были навязаны нам, с масками, которые делают нас рабами”, – сказала одна женщина.

Полиция приказала демонстрантам разойтись в конце дня. Они сказали, что подали в суд на организаторов за несоблюдение правил карантина во время пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан раскритиковал людей за несоблюдение правил, в том числе требования о дистанцировании 1,5 м (5 футов).

“Да, демонстрации должны быть разрешены даже в условиях пандемии. Но не такие”, – написал он в Twitter.

Эпидемия коронавируса в Германии



Правила социальной дистанции и гигиенические требования действуют по всей Германии, и люди должны носить защитные маски в магазинах и на общественном транспорте. Для отдыхающих, которые возвращаются из районов повышенного риска, введено обязательное тестирование.

С начала пандемии в Германии было зарегистрировано более 210 тысяч случаев коронавируса и более 9 тысяч связанных с ним смертей.

Акция протеста в Гааге

В тот же день несколько сотен человек приняли участие в демонстрации против карантинных мер правительства Нидерландов в парке Мальевельд в Гааге. Организация Virus Madness, которая выступила организатором акции, назвала ее “Днем демократии” и отметила, что “далеко идущие меры по ограничению свободы” должны закончиться. Событие прошло спокойно, сообщает Оmroepwest.

В полиции заявили о “дружеской атмосфере” на акции протеста, однако двух протестующих арестовали.

С самого начала на Мальевельде царила непринужденная атмосфера. Многие протестующие несли плакаты, плакаты с надписями и флагами. В то время, как на сцене выступали активисты, другие люди устраивали пикник на краю поля. Виллем Энгель, один из организаторов Virus Madness, заявил с трибуны, что государственная политика “не направлена на защиту людей”. Полиция присутствовала со многими людьми. Но офицерам почти ничего не нужно было делать: они часто продолжали наблюдать на расстоянии.

Последние данные по коронавирусу в мире

Отметим, что по состоянию на воскресенье, 2 августа, коронавирусом в мире заразились больше 18 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено почти 250 тысяч новых инфицированных. Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,7 млн), Бразилия (свыше 2,7 млн) и Индия (1,7 млн).

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 2 августа, в Украине обнаружены еще 1112 новых случаев коронавируса. В течение последних дней количество выявления COVID-19 ежедневно превышает 1000 случаев.