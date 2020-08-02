Женщина поймала своего жениха в постели с подругой – все завершилось кровавым убийством

В 2018 году женщина, застав жениха в постели со своей подругой, застрелила ее. Сейчас, спустя два года, она была признана виновной в убийстве второй степени.

Об этом рассказывает Мirror.

В тот день Эми Браун исполнилось 36 лет. Она праздновала день рождения с женихом Брэндоном Фаярдом, своей подругой Амандой Хилл и ее парнем. Вечеринка с алкоголем проходила на улице, рядом с домом.

Эми и Брэндон вместе управляли небольшим бизнесом по производству средств гигиены. На их сайти женщина характеризовала себя как домоседку и маму, которая заботится о своих двоих сыновьях от предыдущих отношений и троих сыновьях Брэндона.

С Амандой девушка познакомилась во время работы в местном туристическом магазине, несколькими годами ранее. У Аманды был сын-подросток, и женщины нашли общий язык.

В какой то момент вечеринки Брэндон сказал, что идет спать, сославшись на то, что завтра ему рано вставать. Через некоторое время Аманда также зашла в дом и исчезла на долгое время.

Через 20 минут Эми пошла за ней и обнаружила подругу в постели своего бойфренда. Они вышли на улицу, а вскоре Брэндон услышал два выстрела и выбежав на улицу увидел, что его невеста прижимает к себе истекающую кровью Аманду. Он вызвал медиков, но девушка умерла.

Во время расследования Эми утверждала, что действовала в рамках самообороны, что Аманда, якобы, пыталась ее задушить. Однако Эми, которой сейчас 38 лет, была признана виновной в убийстве второй степени. Она отреагировала на приговор бурными рыданиями.

Как сообщал “источник”, в Харькове сожительница убила мужчину, его тело пролежало в квартире больше недели. О преступлении стало известно после того, как из помещения начал идти неприятный запах.