Какие следы оставляет молния в горах: спасатель показал впечатляющие фото

Руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак показал следы, которые оставляют молнии в горах.

Об этом Фицак написал на своей странице в Facebook.

“Следы от молнии на камнях под г. Высокая. Наверное, одна из вершин в Карпатах, где повсеместно видны следы от ударов”, – прокомментировал он фото.

Как сообщал “источник”, в небе над Бразилией ученым удалось зафиксировать крайне редкую молнию, которая растянулась почти на 710 километров.

Напомним, что в NASA поделились фотографией редкой “красной спрайтовской” молнии над Францией.