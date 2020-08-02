Свекровь попыталась сорвать свадьбу сына, но невестка не растерялась – ответ восхитил гостей

Разъяренная свекровь устроила скандал на свадьбе своего сына во время брачных обетов, выкрикивая что у него “нет недостатков”.

Как пишет Мirror, соответствующее видео в TikTok опубликовала сестра невесты.

На видео видна сияющая 29-летняя невеста Анна Ларраби, которая смотрит в глаза своего будущего мужа, когда произносит клятву. В это время его мать начинает выкрикивать оскорбления в ее адрес.

Гости пытаются успокоить женщину, однако она нагнетает: “Мне не нужно уходить. Это платье, в которое ты одета, мы оплатили”.

“Ты можешь уйти, ты не испортишь мой день“, – отвечает невеста, все еще стоя у алтаря.

После этого она подходит к свекрови и с раздражением повторяет ей свое предложение уйти. Однако мать не собирается сдаваться и продолжает кричать.

При этом жених ведет себя пассивно, во время скандала стоя с растерянным лицом и смотря в пол, но и его чаша терпения переполнилась.

“У тебя сейчас есть недостатки, ты не знаешь, как вести себя“, – говорит он матери.

Гости, явно находящиеся на стороне невесты, продолжают попытки утихомирить женщину, призывая ее успокоится и уважать выбор своего сына.

“Она влюблена в твоего сына. Прими это“, – говорит один из них.

В конце концов невеста решительно берет будущего мужа за руки, свадьба продолжается, а свекровь садится на свое место.

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