Симптомы коронавируса в Украине изменились: инфекционист указала на важный нюанс

Инфекционист Евгения Менжулина заявила, что летом коронавирус стал менее агрессивным, чем был весной, а также прокомментировала введенные карантинные ограничения и их эффективность.

Об этом она сообщила в эфире телеканала “Украина 24”.

По словам Менжулиной, естественный фактор – солнце – имеет бактерицидный эффект, который влияет на скорость распространения вируса. Однако сейчас риски такие же, как были весной.

“Вирус сейчас не такой агрессивный, и клинические симптомы менее тяжелые, чем были весной. Мы успеваем предоставить помощь и успеваем быстро отреагировать на легкие и средние степени тяжести, не заводя человека на ИВЛ, экстракорпоральную оксигенизацию (насыщение организма кислородом через кровь – “источник”), более тяжелые процедуры”, – сказала Менжулина.

Также Менжулина прокомментировала карантинные меры. По мнению врача, “полностью останавливать жизнь нет необходимости, достаточно придерживаться правил”.

“Не нужно останавливать все до такого коллапса, как было весной. Люди просто уже теряли разум, это было тяжело пережить… Сейчас есть возможность, есть койки, есть врачебные мощности, задействованы почти все, опорные больницы еще не расформированы, это нас спасает от коллапса.

Если все позакрывать, то будут переполнены еще и психиатрические отделения, паники будет больше и обращений совсем не с инфекцией, а просто с психозами. Это нам дает лишнюю работу, отбирает лишнее время на дообследование человека, который к вирусу не имеет отношения”, – сказала Менжулина.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 2 августа, в Украине обнаружены еще 1112 новых случаев коронавируса. В течение последних дней количество выявления COVID-19 ежедневно превышает 1000 случаев.