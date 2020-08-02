Озорной пес пытался развеселить кота – и это “представление” взорвало сеть

В сети показали забавное видео, как пес пытается развеселить кота, “впавшего в депрессию”.

Соответствующие кадры опубликовал “Ридус”.

Как видно на кадрах, кот, у которого в тот день было плохое настроение, лежал на боку и отказывался участвовать в играх. На его шее был ошейник с поводком. Веселый золотистый ретривер решил его расшевелить.

Пес схватил поводок в зубы и начал таскать кота по полу, приглашая встать и побегать. Однако кот не собирался этого делать и продолжал “сохранять дзэн”. Но и ретривер не сдавался, продолжая весело бегать и таскать за собой невозмутимого кота.

Пользователи оставили под видео смешные комментарии.

“Так вот как полы натирают до блеска!”, “Кот: “Оставь меня старушка, я в печали”, “Ахах, туда, сюда, обратно, коту и псу приятно”, “Поиграли, а заодно и паркет натерли! Идеально“, – пишут комментаторы.

Как рассказывал “источник”, пес, которого отругали хозяева за шалости, стал звездой – видео с его раскаянием собрало множество просмотров.