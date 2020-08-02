Болезнь не отступает: свежие цифры по коронавирусу в Киеве на 2 августа

В Киеве за минувшие сутки выявлено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в столице по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, COVID-19 подтвердился у 8452 человек.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 2 девочки – 15 и 16 лет и 4 мальчика от 3 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 20. В Дарницком – 19, в Соломенском районе – 13 случаев.

“Вирус никуда не делся. Поэтому не будьте легкомысленными! Соблюдайте правила и и берегите себя!”, – призвал Кличко.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 2 августа, в Украине обнаружены еще 1112 новых случаев коронавируса. В течение последних дней количество выявления COVID-19 ежедневно превышает 1000 случаев.