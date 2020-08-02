На пляже в Кирилловке туристы увидели отвратительную картину – в море не зайти

Отдых на пляжах популярного курорта Кирилловка, что на Азовском море в Запорожской области, снова портят медузы.

Как видно на кадрах, опубликованных в YouTube, этих морских обитателей в большом количестве вынесло на берег. Море при этом чистое и спокойное, но медузы у большинства отдыхающих отбивают желание зайти в воду.

Видео снято в субботу, 1 августа, на Федотовой косе.

Как пишет “РИА Мелитополь”, курортный сезон в Кирилловке в этом году провальный. Его начало сорвали карантинные ограничения. Потом начались медузы, морские блохи и погодные катаклизмы. В результате на пляжах, как минимум, в два раза меньше народа, чем обычно.

После штормов на некоторое время море от медуз очистилось но не надолго. Берег буквально усеян зонтиками разлагающихся медуз. Это не только выглядит отвратительно, но также и отвратительно пахнет. В воду заходят единицы.

Как сообщал “источник”, на днях в Кирилловке люди могли наблюдать редкое явление – “небесное цунами”. Невероятного вида грозовые тучи затянули горизонт.