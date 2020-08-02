Женщина, которой первой сделали пересадку лица, умерла – ее история очень печальная

Конни Калп, которая первой в США перенесла операцию по частичной пересадке лица в 2008 году после того, как стала жертвой неудачной попытки убийства со стороны мужа, умерла в возрасте 57 лет.

Об этом сообщает Daily Star.

Пока неизвестно, как умерла Калп, но Институт дерматологии и пластической хирургии клиники Кливленда, где она перенесла хирургическое вмешательство, подтвердил ее смерть.

“Конни была невероятно смелой, энергичной женщиной и вдохновляла многих. Ее сила была очевидна в том, что она была самой долгоживущей пациенткой… Ее решение пройти процедуру, порой пугающую других, стало подарком для всего человечества”, – заявил доктор Френк Папай.

Калп была вынуждена перенести операцию после того, как осталась без носа, щек, рта и глаза – ее муж выстрел в нее прежде, чем направить пистолет на себя.

Конни перенесла 30 операций по удалению сотен осколков с лица.

Стоимость операции, которая включала восстановление 80 процентов лица с использованием кости, мышц, нервов, кожи и кровеносных сосудов от мертвой женщины, оценивалась в 400 тыс. долларов.

Как сообщал “источник”, ранее британская модель и телеведущая Кэти Пайпер перенесла очередную операцию после жуткого инцидента 12-летней давности. В 2008 году Кэти облили серной кислотой, и с тех пор она борется за свое лицо и зрение.