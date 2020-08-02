ОАЭ запустили первую атомную электростанцию в арабском мире – и это назвали “спорным” прорывом

Объединенные Арабские Эмираты запустили первую атомную электростанцию в арабском мире, которая построена на побережье Персидского залива к востоку от Катара – в эксплуатацию введен один из четырех реакторов электростанции “Барака”, где используется южнокорейская технология концерна КЕРСО.

Об этом сообщает ВВС.

Ожидалось, что завод откроется в 2017 году, но запуск неоднократно откладывался из-за различных проблем безопасности.

ОАЭ вкладывают значительные средства в солнечную энергию, что является основным источником энергии в Персидском заливе. Поэтому некоторые эксперты в области энергетики поставили под сомнение целесообразность электростанции “Барака”. Они утверждают, что солнечная энергия чище, дешевле и имеет больше смысла в регионе, страдающем от политической напряженности и терроризма.

В прошлом году Катар, который является серьезным региональным конкурентом ОАЭ и Саудовской Аравии, назвал АЭС “Барака” “вопиющей угрозой миру и окружающей среде в регионе”.

По словам доктора Пола Дорфмана, который является руководителем международной ядерной Consulting Group, “напряженная геополитическая обстановка в Персидском заливе делает ядерный вопрос более спорным в этом регионе, чем в других местах, так как новая атомная электростанция обеспечивает возможность разработки и создания ядерного оружия”.

Ученый из Лондона также подчеркнул опасность радиоактивного загрязнения в Персидском заливе. АЭС “Барака” была разработана Эмиратской корпорацией по ядерной энергии (ENEC) и Корейской электроэнергетической корпорацией (KEPCO). Энергия будет генерироваться 1400-мегаваттными реакторами с водой под давлением.

В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – основной надзорный орган атомной отрасли – отметило ОАЭ, заявив, что энергоблок № 1 “достиг своей первой критичности”, то есть генерации цепной управляемой реакции деления.

“Это важная веха в коммерческих операциях и производстве чистой энергии. МАГАТЭ поддерживает Объединенные Арабские Эмираты с самого начала своей ядерной энергетической программы”, – говорится в сообщении организации в Twitter.

Лидер Абу-Даби, наследный принц Мухаммед бен Заид ан-Нахайян, назвал запуск АЭС в своем поздравлении “новой эрой в дорожной карте устойчивого развития”.

Как сообщал “источник”, , 17 июня на пленарном заседании ВРУ было объявлено о создании межфракционного депутатского объединения “За развитие атомной энергетики”.