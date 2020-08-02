Женщина заметила странные изменения на ногтях – это едва не стоило ей жизни

73-летняя Джоан Мартиндейл обратила внимание на странные изменения на своих ногтях после визита к мастеру маникюра – специалист указал на то, что ногти очень мягкие. После визита к врачу женщина была шокирована – оказалось, что у нее рак легких.

Об этом сообщает The Mirror.

По словам Джоан, она и представить не могла, что изменения состояния ногтей может свидетельствовать о серьезной болезни.

Женщина заметила, что ее ногти стали очень гибкими в начале этого года, и, несмотря на то, что симптомы Google намекали, что это может быть признаком болезни сердца или легких, она отмахнулась от беспокойства. Но после визита к мастеру маникюра все же обратилась к врачам.

У нее диагностировали плоскоклеточный рак, выполнив пятичасовую операцию по удалению опухоли 4 мм из легкого. Джоан, которая в настоящее время проходит курс химиотерапии, поделилась своей историей, чтобы повысить осведомленность о симптоме, который может помочь в ранней диагностике.

Как сообщал “источник”, ранее британка Кэролл Граер узнала, что у нее рак, случайно брызнув парфюмом себе в глаза.