Ездит без водителя и поддерживает 5G: “чудо”-трактор на водороде показали на видео

Ученые Национального института инноваций и создания сельхозтехники в Лояне (CHIAIC) при поддержке научно-исследовательского института современного оборудования при Университете Цинхуа создали беспилотный электротрактор с кодовым названием ET504-H.

Об этом идет речь в сюжете New China TV.

Сельскохозяйственный агрегат нового поколения работает на водороде, а его управление и контроль осуществляются дистанционно с помощью сети 5G в режиме реального времени.

В движение электротрактор приводится синхронным двигателем с постоянными магнитами, кроме которых предусмотрены дополнительные моторы для поворота колес и подъема навесного оборудования. Без нагрузки трактор движется на энергии, вырабатываемой водородными топливными элементами, а при нагрузке к ним добавляется энергия из литий-ионного аккумулятора.

Как сообщал “источник”, генеральный директор Tesla Inc Илон Маск заявил, что американский производитель электромобилей “очень близок” к достижению технологии автономного вождения уровня 5, имея в виду возможность навигации по дорогам без участия водителя.