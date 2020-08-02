Мужчина расстрелял жену, трех детей и собаку – соседи думали, что это фейерверк

44-летний мужчина убил жену, трех детей и собаку, после чего покончил с собой – соседи не обратили внимания на шум и крики, подумав, что это запускают фейерверк.

Об этом сообщает The Mirror.

Джон Нельсон из Элирии, штат Огайо, убил свою жену Робин, 35 лет, и их троих детей, Гэвина, 12 лет, Брианну, 10 лет, и Лиама, 6 лет. Полиция обнаружила тела в доме после того, как Нельсон не появился на работе. Собака также была найдена мертвой.

Следователи опубликовали заявление, в котором говорится, что инцидент был самоубийством, но не предоставили дополнительную информацию.

Соседи семьи рассказали, что слышали шум, топот, беготню детей и крики, но были уверены, что во дворе запускают фейерверк, поэтому в полицию не обращались. Они отмечают, что в погибшей семье последние несколько месяцев часто были ссоры.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве мужчина убил супругу и покончил собой – он оставил предсмертную записку.