Пытались все “замять”: возмутительные детали нападения на женщину в поезде “Укрзализныци”

Анастасия Луговая, на которую в поезде “Мариуполь-Киев” избил и пытался изнасиловать мужчина, рассказала, что проводники поезда намеренно не вызвали полицию и предлагали ей деньги, чтобы она не обращалась в полицию.

Об этом Луговая рассказала в комментарии “5 канала”.

“Помогли нам в соседнем вагоне. Там проводник. Она вызвала начальника поезда, и уже, когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали. Никто не вышел на помощь, никто не помог. Хотя потом, по словам проводника нашего вагона, она слышала, что кто-то кричит, но не поняла кто”, – рассказала Анастасия Луговая.

Эту информацию также подтвердил муж Анастасии, отметив, что нападающий ехал “зайцем”.

“Как потом оказалось, он ехал в этом поезде “зайцем”. Это подтвердило то, что еще проводники не хотели, не вызывали полицию. Полиция была вызвана мной. Проводники говорили ей: “Не вызывай полицию, пожалуйста. Он готов заплатить”. Настя сказала: “Нет, я никаких средств от него не приму. Только правосудие. А проводники сказали: “Тогда мы готовы заплатить все, что у нас есть”. Назвали какую-то определенную сумму. Они, в принципе, предложили взятку для того, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, “нас уволят с работы”, – отметил Владимир Захаренков, муж Анастасии Луговой.

Как сообщал “источник”, суд избрал меру пресечения Виталию Рудзько, который избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую в поезде “Укрзализныци” сообщением Мариуполь-Киев.