Пытались “проскочить”: в Киеве мотоцикл разорвало на части в страшном ДТП

В Киеве в ночь на 2 августа произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, в котором пострадали три человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.

Авария произошла, когда мотоциклист с пассажиром пытались проскочить большой перекресток с активным движением транспорта на красный свет и протаранили Шевроле Авео.

“Байк разорвало, оба в критическом состоянии. Пострадал также пассажир Шевроле Авео”, – написал Антонов.

Как сообщал “источник”, в аварии в Киеве с автомобилем Mercedes и маршруткой, которая случилась 1 августа, пострадали три человека.

Также сообщалось, что 1 августа, на автодороге “Васильевка-Бердянск” произошло смертельное ДТП, там погибли четыре человека.