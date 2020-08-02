Пес забавно “раскаялся” за свои шалости – и это видео сделало его звездой

Пес, которого отругали хозяева за шалости, стал звездой – видео с его раскаянием собрало множество просмотров.

Ролик размещен на канале People’s Daily, China в YouTube.

По словам владельца пса, ругали его за то, что он жует странные вещи в доме. Кроме туалетной бумаги, ему пришелся по вкусу кактус.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.