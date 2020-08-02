На побережье люди нашли странное пушистое существо с ластами – от увиденного у многих перехватило дух

В Британии на побережье нашли разлагающееся неопознанное животное, которое напугало жителей.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Находку обнаружили на пляже Мерсисайд в Ливерпуле 29 июля. Тело существа было без головы, однако на нем была видна шерсть и ласты. Тело еще плохо разложилось, издавала ужасный запах, а около него роились мухи.

Люди начали высказывать свои предположения. Они не сошлись во мнениях, назвав разных животных: конь, слон, кит, морж, дельфин, осел.

“Это было почти как кит, который съел лошадь, которая съела дельфина”, – прокомментировали находку местные жители.

Люди говорят, что существо имело длину около 5 метров. Также у него была пуповина, вероятно, животное недавно родилось.

Также опубликованное фото в сети описали и другие люди:

“Мое первое предположение было, что это был какой-то кит”.

“Некоторые люди думают, что это корова или лошадь. Я, честно говоря, понятия не имею. Моя любимая теория заключается в том, что это был шерстистый мамонт или инопланетянин”.

“Это тоже почти выглядело как слон”.

Журналисты издание связались с морскими биологами из Университета Ливерпуля для комментариев. Ответ экспертов пока ожидают.

Как сообщал “источник”, в Аргентине женщина обнаружила среди рисового поля тело странного существа, у которого были зубы, похожие на человеческие.