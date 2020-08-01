На индонезийский пляж выбросилось 11 китов – только одного удалось спасти

В субботу, 1 августа, в Индонезии, на один из пляжей выбросились 11 китов. 10 были найдены мертвыми, а один был еще жив и местные жители совместными усилиями затащили его в воду.

Об этом рассказывает earth-chronicles.

Как сообщил руководитель регионального агентства по охране водных ресурсов Икрам Сангаджи, киты длиной 2-6 метров были обнаружены в отдаленной провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Как видно на опубликованных кадрах, ради спасения живого кита трудились около десятка мужчин, которые тянули его в воду. В конце концов им это удалось и кит уплыл, под радостные возгласы своих спасителей.

После этого мужчины помогли выкопать могилы, чтобы закопать трупы десяти мертвых китов.

Как сообщал “источник”, на Фарерских островах в ходе ежегодного ритуала убили десятки китов – море буквально покраснело от крови. Традиционная охота, которая, как считается, насчитывает 1000 лет, началась, несмотря на пандемию Covid-19. По словам участников кампании, во время первой охоты за год было убито более 250 китов.