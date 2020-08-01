Страна-соседка Украины бьет рекорды по коронавирусу

В Польше уже третий день подряд регистрируют антирекордные показатели по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал TVN 24.

Так, в четверг, 30 июля, в стране за сутки зафиксировали 615 новых случаев инфицирования, в пятницу, 31 июля, – 657 случаев коронавирусной болезни, а 1 августа – 658. Но также за неделю, с субботы 25 по 31 июля, польский Минздрав заявил, что подтверждено 3 650 человек с диагнозом Covid-19.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил ужесточения некоторых карантинных ограничений, если ситуация продолжит ухудшаться.

Министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский заявил, что ограничения могут вводиться на свадьбах, так как коронавирус диагностируют в последние недели чаще среди гостей этих мероприятий.

Отмечают, что с начала пандемии коронавируса в Польше было подтверждено 46 346 случаев Covid-19. Из них 1 721 пациент умер.

Как сообщал “источник”, министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что вторая волна коронавируса начинает распространяться по всей Европе.