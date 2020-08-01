2 августа отмечают День Ильи: история, традиции и запреты

В воскресенье, 2 августа, чтят память пророка Илии, его считали покровителем воинов, дождей, грома и молний.

“источник” рассказывает о традициях и запретах праздника.

Когда-то в этот день в Киевской Руси отмечали языческий праздник Перуна – бога грома и воинов. После крещения Руси 2 августа начали праздновать День Ильи, однако многие старые традиции осталось.

По поверью, пророк Илия разъезжает по небу на огненной колеснице и пускает молнии в тех, кто не соблюдает закона Божия.

Традиции на Ильи

2 августа подходило время сенокоса. Наши предки в этот день ставили первый сноп в сенях в первом углу. Украинцы верили, что это помогает собрать хороший урожай.

Также было принято спать на матрасе, набитом первой соломой, это вроде приносило счастья.

Земледельцы радовались, что ночи становятся длиннее, а дни – короче, и говорили что в это время и лошади наедаются, и работник высыпается.

Ночь на Ильи наши предки называли “рябиной”: верили, что в эту ночь будут молнии и гром, а птицы начнут странно себя вести, врезаясь во встречные предметы.

В этот день принято раздавать еду бедным и бездомным. Пророку Илии молятся об исцелении, восстановлении мира и гармонии в семье, защите от врагов, хорошем урожае, а для незамужних девушек – о хорошем мужчине.

Запреты этого дня

На Илью нельзя было работать в поле – пророк может поразить такого человека молнией.

Также предки верили, что 2 августа нельзя купаться в водоемах, так как с неба разносятся молнии, а рядом у воды шныряет нечисть.

Не выпускали на улицу и домашних животных и скот, чтобы у них не вселилась нечисть. А котов и собак, которые все же выходили, назад в дом не пускали в этот день – они могли привлечь молнию.

В День Ильи нельзя громко кричать и петь – это тоже может привлечь молнию. Нельзя стоять на перекрестках, там собирается нечисть.