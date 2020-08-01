Адаптивный карантин в Украине: Луганщина в “зеленой” зоне

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных с Украину на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую”, “красную” зоны в рамках адаптивного карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с динамикой распространения коронавируса

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале министра правительства Олега Немчинова, передает “ДС“.

Зеленая зона – масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

Желтая зона – помимо вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;

Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Оранжевая зона – запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;

Бучачский район Тернопольской области.

Красная зона – все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

Луцк и Тернополь;

Кицманский район Черновицкой области.

Решение вступит в силу 3 августа.

Напомним, правительство продлило карантин до 31 августа. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.