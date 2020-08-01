Адаптивный карантин в Украине: Луганщина в “зеленой” зоне

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных с Украину на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую”, “красную” зоны в рамках адаптивного карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с динамикой распространения коронавируса
Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале министра правительства Олега Немчинова, передает “ДС“.
Зеленая зона – масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.
Желтая зона – помимо вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;
- Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
- Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
- Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
- Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
- Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;
- Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Оранжевая зона – запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.
- Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
- Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
- Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
- Бучачский район Тернопольской области.
Красная зона – все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.
- Луцк и Тернополь;
- Кицманский район Черновицкой области.
Решение вступит в силу 3 августа.
Напомним, правительство продлило карантин до 31 августа. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.