Госпогранслужба: самоизоляция для тех, кто выезжает из ОРДЛО, остается

Командование операции Объединенных сил приняло решение продлить действие карантина для тех, кто прибывает на подконтрольную правительству территорию через линию разграничения на Донбассе.

Об этом УП сообщает со ссылкой на Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ

“Граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса” Действуй дома “, или обсервации”, – сказано в сообщении.

Таким образом, согласно вышеуказанным решением, люди, прибывающие их временно оккупированного Донбасса, будут обязаны по-прежнему устанавливать приложение “Действуй дома” и идти на 14-дневную самоизоляцию или – проходить обсервацию в определенных местными властями местах.

Ранее сообщалось, что с 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля ред.), которым отменяется ряд норм, которые действовали до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом.

Планировалось отмена нормы об обязательной самоизоляцию для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Итак, с 1 августа админграницу с Крымом можно будет пересекать, не идя на самоизоляцию, а для Донбасса эта норма останется в силе.