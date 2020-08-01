В Северодонецке подтверждены еще два случая заболевания COVID-19

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 128 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Из них выздоровели – 101; лечится – 26 (9 – в стационаре: 1 – КНП «Беловодская многопрофильная больница», 7 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 1 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 17 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 5,45%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 31 июля (09:00) в Украине 71056 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1709 летальных, 39308 пациентов выздоровели. Проведено 1046080 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 556 пациентов.