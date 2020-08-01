Астронавты миссии SpaceX Demo-2 возвращаются домой, но приземлению может помешать ураган

30 мая космическое агентство США NASA и компания SpaceX Илона Маска осуществили запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Через несколько часов, после двухмесячного пребывания на МКС, Боб Бенкен и Даг Харли должны отправится на Землю и 2 августа приземлиться на одной из отведенных точек в Мексиканском заливе или Атлантическом океане.

Однако, этому может помешать ураган Исайя, который уже прокатился по Карибским островам и приближается к берегам Флориды, сообщает “Голос Америки”.

Успешное возвращение астронавтов домой должно стать завершением первой полностью американской миссии по отправке людей на МКС за последние 9 лет.

По словам экспертов NASA, капсула для приземления, имеющая форму желудя, в “очень хорошем состоянии”.

“Самой сложной частью было запустить нас, но самое важное – вернуть нас домой“, – отметил астронавт Бенкен.

На данный момент прогноз погоды благоприятен для возвращения, однако ураган может изменить ориентировочное место приземления. Если же ураган помешает возвращению астронавтов на выходных, новое “окно” откроется в понедельник.

В NASA говорят, что будут внимательно следить за движением урагана и принимать решение в зависимости от развития ситуации.

Возвращение астронавтов NASA будет транслировать в прямом эфире.

Как сообщал “источник”, 31 мая, американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon, который 30 мая стартовал на ракете Falcon 9 и взошли на борт Международной космической станции.