Украинские пограничники вместо советских АК получили винтовки по стандартам НАТО

Пограничный отряд оперативного реагирования “Дозор”, вместо советских автоматов Калашникова, получил на вооружение новые штурмовые винтовки UAR-15. Планируется, что новые винтовки полностью вытеснят АК из вооружения украинских пограничников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что штурмовые винтовки UAR-15 имеют патрон 5,56 × 45 мм, являющийся наиболее распространенным калибром оружия в странах НАТО.

Винтовку UAR-15 производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм производит компания Daniel Defense в США.

“Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа “Пикатини” для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров“, – добавили в ГПСУ.

Как сообщал “источник”, ранее спецназовцы Нацгвардии получили на вооружение штурмовые винтовки UAR-15.