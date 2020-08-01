Когда вернется лето – синоптик назвала дату потепления

В субботу, 1 августа, Киев накрыли холодные дожди, погода напоминает сентябрьскую. Однако уже через несколько дней столбики термометров начнут подниматься выше, вернется летняя погода.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

“Кому грустно защипало в носу осенью, не поддавайтесь!“, – призывает она.

Диденко пишет, что в воскресенье, 2 августа, дождь уйдет из Киева, а температура воздуха начнет расти.

“Потепление и солнышко – в понедельник повсюду“, – обнадежила синоптик.

2 августа дожди вероятны на востоке и северо-востоке, на остальной территории Украины осадков не ожидается. В воскресенье еще сохранится прохладная погода, а уже 3-4 августа столбики термометров начнут подниматься.

Как сообщал “источник”, по расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, август в этом году в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков.