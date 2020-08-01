Персеиды 2020: когда наступит пик самого зрелищного звездопада года

Ежегодный метеорный поток Персеиды в этом году начался 17 июля. Своего пика самый красивый звездопад года достигнет в ночь на 13 августа – ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе.

Об этом сообщает “Правительственный курьер”.

Каждый год в августе сотни “падающих звезд” появляются со стороны созвездия Персея: они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных когда-то кометой Свифта-Таттла.

Мельчайшие частицы, часто размером с горошину, проникают в атмосферу со скоростью 216 тысяч км в час и на высоте от 80 до 100 километров сгорают, образуя “звездный дождь”. Его интенсивность постепенно растет, достигая пика, а потом постепенно угасает.

В этом году Персеидами можно будет любоваться до 24 августа. Для этого достаточно просто смотреть в небо. Однако, лучше звездопад видно за городом, вдали от искусственных источников света.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились зрелищные фото весеннего звездопада – Лириды, который жители Земли наблюдали с 16 по 25 апреля.