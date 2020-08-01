В Киеве более 100 новых случаев коронавируса: инфографика

По состоянию на утро 1 августа, в Киеве коронавирусом заболел еще 101 человек.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
За 31 июля два человека умерли, а за весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян.
На сегодня в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь побороли 2981 киевлянин.
Среди заболевших:
- 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;
- 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
- 3 девочки – 12, 16 и 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе – 16. В Дарницком – 15. В Соломенском районе – 14 случаев.
Как сообщал “источник”, по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировали 1090 новых случаев коронавируса, а 20 человек умерли за минувшие сутки.
Напомним, что во Вьетнаме 31 июля зарегистрировали первую смерть от коронавируса, а количество зараженных за сутки увеличилось на 45 человек.