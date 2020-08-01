Умер Алан Паркер – режиссер фильмов “Эвита” и “Миссисипи в огне”

В Великобритании в возрасте 76 лет умер английский режиссер Алан Паркер – в последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием.

Об этом сообщает издание Independent.

Зрители знают режиссера по картинам “Полуночный экспресс”, “Эвита”, “Птаха”, “Жизнь Дэвида Гейла” – и по фильму “Стена”, снятому на музыку знаменитого альбома Pink Floyd “The Wall”.

Алан Паркер умер после продолжительной болезни. У него осталась вдова – Лиза Моран-Паркер, пятеро детей и семь внуков.

Режиссер родился в Лондоне в 1944 году. Он начал карьеру как копирайтер в рекламной индустрии, но вскоре начал режиссировать рекламные ролики.

Он был одним из основателей Британской гильдии режиссеров и председателем Британского совета по кинематографии.

В 1995 году режиссер получил Орден Британской империи, в 2002 году был произведен в рыцари.

За всю карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии. Он также дважды был номинирован на премию “Оскар” как лучший режиссер.

Последний снятый Паркером фильм – “Жизнь Дэвида Гейла” 2003 года с Кевином Спейси и Кейт Уинслет.

В 2018 году режиссер передал в дар национальном архиву Британского института кино свое собрание сценариев и других кинематографических документов. Как сообщила представитель семьи режиссера, последние годы он посвятил своим увлечениям – шелкографии и живописи.

Алан ПаркерФото: Википедия

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