Участником ТКГ в Минске может стать бывший премьер Фокин

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 годов ) Витольд Фокин.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сказал новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос, какие новые фамилии могут появиться в делегации, Кравчук заявил:

“Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают в Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут “, – заявил Кравчук.

Для справки: Витольд Фокин ( 25 октября 1932 года рождения) — советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый премьер-министр независимой Украины (1990—1992 гг).

Как сообщал “источник”, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, назвал компромиссы в переговорах.

К слову, новый руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о возможных кадровых перестановках в составе делегации.