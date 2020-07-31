10 знаменитых мужчин Украины, которые выглядели бы очаровательно в теле женщины

В последнее время в соцсетях снова стал популярным уже не новый тренд – люди массово балуются с приложением FaceApp, которое может изменить лицо до неузнаваемости. В частности, одной из наиболее популярных фишек является смена пола на фото. Мы решили тоже поддаться тренду и посмотреть, какими были бы украинские знаменитости-мужчины, если бы родились женщинами.

Начнем с любимца женщин Олега Винника. Из него получилась бы весьма эффектная блондинка. Правда, в мужском теле ему все-таки явно лучше.

Следующий в нашем списке Юрий Горбунов. В образе женщины он выглядит очень миленько. Особенно симпатичными получились щечки.

Владимир Остапчук был бы вполне миловидной девушкой. Даже имя можно было бы оставить, лишь немного изменив и оставив простое короткое “Влада”.

Сергей Бабкин в женском образе стал похож на хорошенькую смуглянку. Такую девушку вполне можно представить ведущей какого-то модного телепроекта.

Ну а Дима Монатик благодаря мобильному приложению превратился в настоящую знойную красотку. В такую запросто можно влюбиться, не так ли?

Ведущий Анатолий Анатолич тоже мог бы быть весьма интересной дамой. В женском облике его улыбка стала даже более обаятельной.

Красавчик Макс Барских также не подкачал. Его женская версия выглядит очень сексуально и стильно.

А вот Ване Дорну, судя по фото, лучше все-таки оставаться мужчиной. Приложение превратило его в немного странную барышню. Особенно загадочной стала линия роста бороды.

То ли дело Потап. Или, вернее сказать, Потапа. Такая версия музыканта внезапно оказалась очень даже горячей, не считаете?

Жаня Галич с женским лицом стал похож на стильную девчонку из какой-то субкультуры. Особенно хорошо получились глаза и пухлые губки.